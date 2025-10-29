×
Sağanakla birlikte ortaya çıktı! Art arda hortumlar görüldü

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Karadeniz'de Su Hortumu#Ani Hava Değişimi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2025 10:03

Zonguldak’ta sabah saatlerinde deniz üzerinde hortumlar oluştu. İlk aşamada birbirine yakın iki hortum gözlenirken, kısa süre sonra aynı hat üzerinde üçüncü bir hortumun da belirdiği bildirildi.

O anlar kıyıdan cep telefonlarıyla görüntülendi. Mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar ve kıyı şeridinde etkili sağanakla birlikte Karadeniz üzerinde "su hortumu" (waterspout) oluşumlarının zaman zaman görülebileceği belirtiliyor.

Balıkçı ve küçük teknelerin de ani rüzgâr değişimlerine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

