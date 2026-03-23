Sağanakla birlikte köprü yıkıldı, dünyanın en uzun adamı yolda kaldı

#Mardin#Sultan Köse#Yağmur
Sağanakla birlikte köprü yıkıldı, dünyanın en uzun adamı yolda kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 12:14

Mardin’in Derik ilçesinde etkili olan sağanak sırasında köprünün bir bölümü taşan suyla yıkılırken, ‘dünyanın en uzun boylu adamı’ Sultan Kösen de aracıyla yolda kaldı.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanak, özellikle kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Derik ilçesi kırsal Develi Mahallesi’ndeki köprünün bir bölümü yıkılırken, Kızıltepe ilçesine bağlı Ekinlik Mahallesi’nde suyla dolan tarım arazileri zarar gördü. Derik ilçesi kırsalında bulunan Kuyucak ile Dede mahalleleri arasında yol ise göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanakla birlikte köprü yıkıldı, dünyanın en uzun adamı yolda kaldı

SULTAN YOLDA KALDI

Derik’te 2 metre 51 santimetrelik boyu ile ‘dünyanın en uzun boylu adamı’ ünvanını 2009'dan beri koruyan Sultan Kösen de yaşadığı kırsal Dede Mahallesi’nde aracıyla yolda kaldı.

Sağanakla birlikte köprü yıkıldı, dünyanın en uzun adamı yolda kaldı

Sultan’ın bulunduğu hafif ticari araç, suyla dolan yolda mahsur kaldı. Kepçe ve iş makinesiyle su tahliye edilerek yol ulaşıma açıldı. 

Sağanakla birlikte köprü yıkıldı, dünyanın en uzun adamı yolda kaldı

#Mardin#Sultan Köse#Yağmur

