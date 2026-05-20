Sağanakla barajlar doldu taştı... Kum torbalı taşkın tedbiri

Mevsim normallerinin üzerinde etkili olan sağanakla bir çok barajın doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Kontrollü su salınımıyla taşkına karşı tedbir alındı. Tokat Turhal’da Almus Barajı maksimum doluluğa ulaşınca 15 mahalle ve 7 köy tahliye edildi.

KÖPRÜ VE BENTLERE KONTROLLÜ YIKIM

İş makineleriyle Yeşilırmak kenarına hafriyat taşınarak set oluşturuldu. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde sele karşı kum torbaları ve brandalarla önlem aldı. Taşkın tedbirleri kapsamında Tokat’ta Çedaş Köprüsü ile Turhal Çevlikler Mahallesi’ndeki su bendi kontrollü şekilde ekiplerce yıkıldı.

Erbaa’da da Kelkit Çayı yükselince Tepekışla köyünde ev ve tarım arazilerini su bastı. Turhal’da bugün, yarın ve cuma günü; Amasya merkez ve Taşova’da bugün eğitime ara verildi. Şırnak Beytüşşebap’ta taşan derelere yakın 20 ev tahliye edildi. Erzincan’da Tercan Barajı’nın doluluğu yüzde yüze ulaşınca taşkın tarım arazilerinde zarara yol açtı. Artvin Borçka’da da sağanakla Aralık Deresi taştı. Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için ‘sarı’ kodlu uyarı yapıldı.

JANDARMA BOŞALTTI

Valilik tarafından yapılan açıklamanın ardından bölgedeki vatandaşlar, iş yerlerini ve evlerini tahliye etmeye başladı. DSİ, İl Özel İdare ve belediye ekipleri Yeşilırmak çevresinde toprak yığınları ile set çekerek önlem aldı.