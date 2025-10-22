Sağanak yerini kar yağışına bıraktı! Yaylalar beyaza büründü

Haberin Devamı

Son 2 gündür etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Hanke köyü yakınlarındaki yüksek bölgelerde yaşayan besiciler sürülerini otlatmak için götürdükleri bölgelerde kar yağışının etkili olduğunu görünce geri dönmek zorunda kaldı.

Sürü sahibi Cuma Yacan isimli vatandaş, yaz-kış yaylada kaldıklarını ancak bu yıl kar yağışının erken geldiğini belirtti. Yacan, ''Bu sabah sürüyü dağa götürdüm ancak kar yağışı etkili oldu. Yüksek bölgeler beyaza büründü mecbur ahıra getirdim koyunlarımı'' dedi.