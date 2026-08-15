Sağanak yağmur ve fırtına geliyor: Meteoroloji tarih vererek uyardı | Bazı illerde kuvvetli yağış alarmı: Sel, yıldırım, ağaç devrilmesi...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yurdun güney, doğu, iç ve batı kesimlerinde bugünden itibaren hafta ortasına kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak görülecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak yer yer mevsim normalleri civarına gerileyeceği bildirildi.
Bugün İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Antalya ve Kayseri'nin doğusu ile Malatya'nın batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Yağışların bugün Ardahan çevreleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğusu ile Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa illeri için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.
METEOROLOJİ TARİH VERDİ: BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK
Pazartesi günü ise yurdun güney ve doğu kesimleri başta olmak üzere geniş bir alanda yağışların devam edeceği; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise rüzgarın kuvvetli (saatte 40-60 km) ve kısa süreli fırtına (saatte 60-80 km) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
AKOM: BALKANLAR ÜZERİNDEN GELEN SERİN HAVA ETKİLİ OLACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), fırtına ve yağış uyarısında bulundu.
AKOM’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey bölgeleri Balkanlar üzerinden serin havaların etkisi altına giriyor. Yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (30-60km/s) eseceği, sıcaklıkların 26-28 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği beraberinde kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği öngörülüyor."
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, Kırklareli'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, bölgenin iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu , zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 29°C
Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Eskişehir ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, il merkezi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NİĞDE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçecek.
BOLU °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu