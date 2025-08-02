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Sağanak yağışta onlarca araç ve vatandaş mahsur kaldı

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#Sel Baskını#Sağanak Yağış#Denizli
Sağanak yağışta onlarca araç ve vatandaş mahsur kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 21:30

Denizli'de sağanak yağış sonrası Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde pek çok noktada alt yapı yetersizliği vatandaşları mağdur etti. Göle dönen alt geçitte onlarca araç ve vatandaş mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerinde ise su baskını yaşandı.

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Denizli'de saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Birkaç haftadır süren sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar yağmur ile beraber sevinçleri, kentteki alt yapı yetersizliği sebebiyle çileye döndü. Sağanak yağış ile birlikte Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallerde su baskınları yaşandı.

Sağanak yağışta onlarca araç ve vatandaş mahsur kaldı

EVLERİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Birçok iş yeri ve ev altyapı yetersizliği sebebiyle hem kanalizasyon hatlarından baskın oldu hem de yağmur suyu tahliyesini sağlayan kanalların tıkalı olması nedeniyle taşkınlar yaşandı.

Sağanak yağışta onlarca araç ve vatandaş mahsur kaldı

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Pamukkale ilçesi Denizli -Antalya karayolunun ulaşımı sağlayan Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki alt geçit ise göle döndü. Birçok vatandaş ve çok sayıda araç görev denen alt geçitte mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sağanak yağışta onlarca araç ve vatandaş mahsur kaldı

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#Sel Baskını#Sağanak Yağış#Denizli

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