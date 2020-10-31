Sağanak yağışa rağmen kaçtılar

Deprem anında bazı vatandaşlar yağmura aldırış etmeden kendilerini sokağa attı. Panik yaşayan insanlar binalardan uzak durarak yağmurun altında bir süre bekledi. Ancak şiddetini arttıran yağmur nedeniyle ıslanan vatandaşlar tekrar bina altlarına geçerek beklemeye başladı. İstanbul’da depremin yoğun hissedildiği bölgelerden biri de Beyoğlu oldu. Deprem anında Beyoğlu’nda bir kafede oturan Mürsel Ayta “Kahve içiyordum. Yaklaşık 4 saniye sallandım. Benimle birlikte diğer insanlar da dışarı çıktı” dedi.

‘KEDİM HAVAYA SIÇRADI’

Deprem sırasında evde olduğunu söyleyen Seyithan Acar, “Birden kedi panik halde evde koşmaya başladı. Sonra sarsıntıyı hissettim. Kediyi de yanıma alıp aşağıya indik. Kedi kendi etrafında dönerek zıplıyordu” diye konuştu.