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Sağanak yağış yerini kara bıraktı: Mevsimin ilk kar yağışı etrafı beyaza bürüdü

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#Kar Yağışı#Ağrı Dağı#Meteoroloji
Sağanak yağış yerini kara bıraktı: Mevsimin ilk kar yağışı etrafı beyaza bürüdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 14:35

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Kentte dün etkili olan sağanak, 5 bin 137 metre rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı.

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Dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin metre rakıma kadar olan bölümde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Bölgede "kışın habercisi" olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Sağanak yağış yerini kara bıraktı: Mevsimin ilk kar yağışı etrafı beyaza bürüdü

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#Kar Yağışı#Ağrı Dağı#Meteoroloji

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