Sağanak yağış yerini kara bıraktı: Mevsimin ilk kar yağışı etrafı beyaza bürüdü

AA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 14:35
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Kentte dün etkili olan sağanak, 5 bin 137 metre rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı.
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Dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin metre rakıma kadar olan bölümde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Bölgede "kışın habercisi" olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.