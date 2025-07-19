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Sağanak yağış su baskınına neden oldu! Bir vatandaş sıra dışı bir tepkiye imza attı 'Bir anda kendiliğinden gelişti'

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#Denizli#Sağanak#Su Baskını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 09:22

Denizli'de fırtınayla birlikte etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış, Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı, Karataş ve Cankurtaran Mahallerinin yanı sıra Merkezefendi ile Acıpayam'da taşkınlara neden oldu. Yüzme antrenörü ise göle dönen bulvarda yaptığı şeyle sıra dışı bir tepkiye imza attı...

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Denizli'de 10 dakika devam eden sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. Ekili arazilere de zarar veren taşkınlar nedeniyle özellikle Denizli-Antalya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Rögarların yetersiz kalması üzerine göle dönen ana arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.

Sağanak yağış su baskınına neden oldu Bir vatandaş sıra dışı bir tepkiye imza attı Bir anda kendiliğinden gelişti

GÖLE DÖNEN BULVARDA KULAÇ ATTI

Alt yapıdaki yetersizlik nedeniyle her yağışta aynı manzarayla karşılaşan yüzme antrenörü Tahsin Okutucu, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarında sıra dışı bir tepkiye imza attı. Soyunarak göle dönen bulvarda kulaç atmaya başlayan Okutucu, yıllardır çözülemeyen soruna dikkat çekti. Bir ara sırt üstü yüzen Okutucu'nun gülümsetirken düşündüren tepkisini arkadaşı Sercan Meral cep telefonuyla görüntüledi. Su baskınlarına neden olan kısa süreli yağışın ardından, yeniden günlük güneşlik bir hava hekim oldu.

Sağanak yağış su baskınına neden oldu Bir vatandaş sıra dışı bir tepkiye imza attı Bir anda kendiliğinden gelişti

Hemen her yağışta alt yapı sorunu yaşadıklarını ifade eden yüzme antrenörü Tahsin Okutucu, sıra dışı eyleminin gerekçesini şu sözlerle anlattı:
Sağanak yağış su baskınına neden oldu Bir vatandaş sıra dışı bir tepkiye imza attı Bir anda kendiliğinden gelişti

"Aslında benim yaptığım bir ironidir. Denizli'deki tüm mahallelerde, sokaklarda ve caddelerde 100 yıllık bir altyapı olduğunu söylediler. Ben sırf bu yüzden, alt yap sorunlarını farklı bir yaklaşımla göstermek için bu şekilde suya girerek video çektik. Bunu planlamadık, su baskınlarıyla birlikte bir anda kendiliğinden gelişti. Sosyal medyada paylaştığımız videolun altına ‘deli' diye yorum yapmışlar. Deli de değilim. Kendim yüzme antrenörüyüm, yolun hali açıkça ortada. Yoldan karşıdan karşıya geçmeyi bırakın, arabalar yolda ilerleyemiyor. Denizli'nin altyapısı işte gözler önünde"

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#Denizli#Sağanak#Su Baskını

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