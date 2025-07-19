Sağanak yağış su baskınına neden oldu! Bir vatandaş sıra dışı bir tepkiye imza attı 'Bir anda kendiliğinden gelişti'

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Denizli'de 10 dakika devam eden sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. Ekili arazilere de zarar veren taşkınlar nedeniyle özellikle Denizli-Antalya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Rögarların yetersiz kalması üzerine göle dönen ana arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.

Alt yapıdaki yetersizlik nedeniyle her yağışta aynı manzarayla karşılaşan yüzme antrenörü Tahsin Okutucu, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarında sıra dışı bir tepkiye imza attı. Soyunarak göle dönen bulvarda kulaç atmaya başlayan Okutucu, yıllardır çözülemeyen soruna dikkat çekti. Bir ara sırt üstü yüzen Okutucu'nun gülümsetirken düşündüren tepkisini arkadaşı Sercan Meral cep telefonuyla görüntüledi. Su baskınlarına neden olan kısa süreli yağışın ardından, yeniden günlük güneşlik bir hava hekim oldu.