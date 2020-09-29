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Murat SOLAK - Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

Sağanak yağış sonrası Topkapı alt geçidini su bastı, araçlar mahsur kaldı

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Sağanak yağış sonrası Topkapı alt geçidini su bastı, araçlar mahsur kaldı
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İstanbul'da sağanak yağış sonrası Topkapı alt geçidini su bastı. Mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış ve dolu kentteki yaşamı olumsuz etkiledi. Topkapı alt geçidindeki rögarların taşması sonucu içerisinde 3 hasta bulunan bir minibüs ve iki araç biriken suda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda servis minibüsü ve otomobiller alt geçidinden çıkarıldı. Servis minibüsünde mahsur kalan 3 hasta, sağlık ekipleri tarafından ambulansa konularak hastaneye götürüldü.

Sağanak yağış sonrası Topkapı alt geçidini su bastı, araçlar mahsur kaldı

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