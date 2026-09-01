Sağanak yağış Saraycık köyünde taşkına neden oldu

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Kentte etkisini gösteren sağanak yağış, Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde taşkınlara neden oldu. Yağışın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Taşkın sularının etkilediği alanlarda temizlik ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü müdahale ve destek çalışmalarının sürdüğü, taşkın nedeniyle oluşan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan’ın doğusu ile Erzurum, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.