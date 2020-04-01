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DİYARBAKIR (İHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 17:35,Son Güncelleme:/

Sağanak yağış nedeni ile yol su altında kaldı

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Sağanak yağış nedeni ile yol su altında kaldı
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Diyarbakır’da kuvvetli sağanak yağış nedeni ile Kayapınar'a bağlı Esentepe Mahallesini Ergani ilçesine bağlayan yol, sular altında kaldı.

Diyarbakır’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeni ile Esentepe Mahallesini Ergani ilçesine bağlayan karayolu sular altında kaldı. Sabah saatlerinde yolu kullanan sürücüler yolun sular altında kaldığını görünce geri dönmek zorunda kaldı. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, suyun tahliye edilmesini bekliyor.

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