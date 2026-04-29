Sağanak yağış kapıda: Yarın başlıyor! Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü yağış uyarısı... Meteoroloji saat verdi

Balkanlar üzerinden ülkemize giriş yapacak yeni yağışlı sistemin etkisiyle sıcaklıklarda sert düşüşler yaşanacak. Sağanak yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren başlamasıyla birlikte hafta sonu dahil yurt genelinin tamamında etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin son verilerine göre, sağanağın kuvvetli ve gök gürültülü olmasının beklendiği belirtildi.

Özellikle yarından itibaren giriş yapacak olan yağışlı hava dalgasının, Cuma günü itibarıyla iç bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırması bekleniyor. Tahminlere göre, yağışlı sistem Cumartesi ve Pazar günleri batı illerini de kapsayacak şekilde tüm yurda yayılacak. AKOM'dan yapılan açıklamada ise İstanbullulara uyarı geldi.

"Perşembe günü itibariyle tekrardan soğuk ve yağışlı havanın etkili olması sıcaklıkların 5 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği değerlendiriliyor" denildi.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya’nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri, Diyarbakır'ın doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Antalya’nın iç kesimleri ile Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde çevreleri ile Çankırı'nın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Öğleden sonra Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çorum'un batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu (Ardahan ve Iğdır haric) ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı bulutlu