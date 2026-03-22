Sağanak yağış Güneydoğu'yu vurdu: Yollar sokaklar sel altında kaldı!

Son dönemlerin en yağışlı günlerini geçiren Diyarbakır'da sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Kocaköy ilçesinde son 3 gündür etkili olan sağanak nedeni ile dereler taştı. Derelerin taşması sonucu ilçeye bağlı Şerifoğulları Mahallesi'ni adeta su altında kaldı. Köyde vatandaşlar taşkınlardan korunmak için yüksek yerlere çıkarken yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

KIZILTEPE’DE SAĞANAK NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yayalar yürümekte güçlük çekti. Bazı yayalar kaldırım yerine refüjde yürümek zorunda kaldı. Sağanak, su baskınlarına da neden oldu. Zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış sonrası özellikle ilçe merkezindeki Eski Hastane Caddesi, Urfa Caddesi, Ersoylu Caddesi ve Halı Sokağı’nda su birikintileri oluştuğu görüldü.

ŞIRNAK'TA SAĞANAK NEDENİYLE KÖYÜN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ EVLER BOŞALTILDI

Şırnak'ta günlerdir etkili olan sağanak yağış sonrası köyün bir bölümü çökünce evler boşaltıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bolağaç köyünde günlerdir etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köyün bir bölümü çöktü. 5 ev, 4 ahır ve onlarca yolun çöktüğü köyde heyelan tehlikesi artarak devam ediyor. Jandarma tedbir amaçlı evleri boşaltırken, vatandaşlar gidecek yer bulamayınca anaokuluna sığındı. Yetkililere seslenen vatandaşlar 32 yıldır ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Günlerdir anaokulunda kalan vatandaşlardan Bilal Ücün ev ve ahırlarda hasar oluştuğunu belirterek, "32 yıldır biz buradayız. Terör nedeniyle eski köylerimizi boşaltıp buraya geldik. Ben ve 5 ev daha bu sorunu yaşadı. Evlerimizi burada yaptık. Yıllardır böyle yağış göremedik. İlk defa böyle oluyor. Her yer çöktü. Evlerde çatlaklar oluştu. Evliyim, güvenlik korucusuyum. Annem ve 4 çocuğumla şimdi anaokulunda kalıyorum. Devletimizden yardım bekliyoruz. Eşyalarımızı anaokuluna taşıdık. İlk başta AFAD ve jandarmayı aradık kaymakamlığa dilekçe verdik. Isınma sorunu var. 5 ev şimdi zarar gördü. Yetkililerimize sesleniyorum bizlere bir çözüm bulsun'' dedi.

BATMAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Batman kent merkezinde son zamanlarda etkili olan şiddetli yağışlar, günlük hayatı etkilemeye devam ederken, özellikle Çamlıtepe Mahallesi'nde biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Zaman zaman aniden bastıran şiddetli yağmur, ana arterlerde ve ara sokaklarda büyük su birikintilerine yol açarken, trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

GERCÜŞ'TE ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA

Gercüş güne sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle başladı. İlçede kısa sürede etkisini artıran yağış, ana cadde ve ara sokaklarda büyük su birikintilerine yol açtı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda mahsur kalma tehlikesi atlattı. Yağışla birlikte etkili olan fırtına, ilçenin farklı noktalarında hasara neden oldu. Park ve bahçelerde bulunan ağaçlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle köklerinden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar şans eseri can kaybına yol açmazken, çevrede maddi hasar meydana geldi.

