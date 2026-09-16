Sağanak yağış geliyor: Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış ve fırtına alarmı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Sabah saatlerinde başlayan yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları ise 4 ila 8 derece azalacak. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLADI

İstanbul’da havaların soğumasıyla sabah saatlerinde yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Sıcaklıkların düşmesiyle sonbahar kendisini hissettirmeye başladı. Kimi ince kıyafetlerle devam ederken kimi de montlarını giydi. Taksim Meydanı’nda yağmura yakalananlar mont ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Haberin Devamı

Son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz (Tokat hariç) ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Sağanak yağışların yurt genelinde 3 gün boyunca etkili olması öngörülüyor

Meteoroloji tarafından paylaşılan haritaya göre özellikle öğleden sonra yağışların şiddetini artıracağı öngörülüyor. Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yağışların yer yer olumsuzluklara yol açabileceği bildirildi.

Haberin Devamı

Gök gürültülü yağış beklenen iller ise İstanbul, Ankara, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Ardahan.

Yetkililer; öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi beklenen sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Haberin Devamı

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ VE POYRAZ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte Cuma öğle saatlerine kadar aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Metrekareye 2 ila 5 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli esecek rüzgar ve kapalı gökyüzü nedeniyle hava sıcaklıklarının 22-24 derece aralığına gerileyerek mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi. Yetkililer, sert rüzgar ve yağışın getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Haberin Devamı

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 19°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 19°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 18°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK 14°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Göller Bölgesi'nin bu akşam, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeybatısının yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çankırı çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düzce ve Kastamonu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 11°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Tokat dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çorum çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu