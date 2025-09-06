×
Sağanak yağış birçok kenti vurdu! Yolları ve evleri su bastı: Metrekareye 35 kilogram yağmur düştü

Güncelleme Tarihi:

#Bursa #Sağanak #Sağanak Uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 15:28

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı sağanak yağış bugün sabahın erken saatlerinden beri birçok ilde etkili oldu. Bursa’nın Kestel ilçesinde yoğun yağış nedeni ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, metrekareye 35 kilogram yağmur düştüğünü açıkladı. Öte yandan, Bolu, Bandırma, Düzce ve Ankara'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşım aksadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğleden sonra yurdun bir bölümünde yerel kuvvetli yağışların beklendiğini ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini açıkladı. Sağanak yağışın etkili olduğu kentlerde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bursa Kestel ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Vani Mehmet Mahallesi’nde yollar göle döndü, araçla su içinde kaldı. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği bölgede ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bazı vatandaşlar evlerini korumak için araba lastikleriyle set oluştururken, bazıları ise çekpas ve fırçalar ile suyu tahliye etmeye çalıştı.

METREKAREYE 35 KİLOGRAM YAĞMUR

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Metrekareye 35 kilogram yağmur düştü. Geçmiş dönemlerden kalma altyapı yetersizliği nedeniyle bazı mahallerde su birikintisi oldu. Bazı ev ve iş yerleri sulardan etkilendi. 150 kişiden oluşan belediye ekibi, biriken suyu tahliye çalışmalarına başladı" dedi.

SICAK HAVA YERİNİ SAĞANAK YAĞIŞA BIRAKTI

Bolu’da günlerdir etkili olan sıcak hava, yerini sağanağa bıraktı. Şehir merkezinde kısa sürede etkili olan yağış, bazı sokakları göle çevirirken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yürümekte zorlandı.

Özellikle şehir merkezindeki bazı bölgelerde sokaklar adeta göle döndü. Yağışla birlikte trafikte aksamalar yaşanırken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Ekipler olumsuzluklara karşı sahada çalışmalarını sürdürdü.

ANKARA'DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşım aksadı.

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Kentin bazı yerlerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Şaşmaz mevkii de sağanak nedeniyle göle döndü.

Yoğun trafiğin olduğu bulvarda ulaşım durma noktasına geldi ve uzun araç konvoyu oluştu. Aynı bölgede ara sokaklarda da su birikintileri oluştu. Bazı araçlar suyun içinde mahsur kaldı.
Vatandaşlar tıkanan mazgalları elleriyle açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ SÜRÜKLENDİ

Ankara'da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yokuş aşağı ilerleyen motosiklet, kayarak devrildi. Motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklenirken sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

BİSİKLETLİ DURAĞA SIĞINDI

Yenimahalle Batıkent'te sağanağa yakalanan bir bisikletli, otobüs durağına sığındı. Suyun yüksekliğinin kaldırımı aştığı yolda, bisikletli durağın oturma alanında ayakta beklerken görüntülendi.

DÜZCE’DE SAĞANAK YAĞMUR YOLLARI ADETA GÖLE ÇEVİRDİ

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında Düzce’de yağış etkisini gösterdi. Bir anda bastıran yağmur kısa sürede kenti etkisi altına aldı.

Yaklaşık 5 dakika süren sağanak yağmur, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağan yağmur sonrası ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ve araç ile bisiklet ve motosiklet sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

Çocuklar ise caddelere çıkarak serinlemeye çalıştı. Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

SAKARYA'DA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Sakarya'da meteorolojinin uyarısının ardından sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Yaklaşık 3 saat etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri, yağmur nedeniyle oluşan aksaklıklara müdahale etti.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün içerisinde aralıklarla devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BANDIRMA'DA VATANDAŞ KAPALI ALANLARA SIĞINDI

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede etkisini artırdı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Yaya geçişlerinde güçlükler yaşanırken, bazı vatandaşların ıslanmamak için dükkân tentelerinin altına sığındığı görüldü.

Sağanak yağış, kent merkezinde trafikte de aksamalara neden oldu. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, bazı bölgelerde araç yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların yer yer etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

