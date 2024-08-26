×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sağanak yağış alarmı! Meteoroloji'den yurt geneli için uyarı... Prof. Dr. Şen İstanbul'da yağmur için saat verdi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ankara#İzmir
Sağanak yağış alarmı Meteorolojiden yurt geneli için uyarı... Prof. Dr. Şen İstanbulda yağmur için saat verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 09:55

Yurdun geniş bölümünde yağmur etkili oldu. Bunaltıcı sıcaklıklar azaldı. Yeni haftada yurt genelinde pek çok ili sağanak bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların hayatı olumsuz yönde etkileme ihtimali olduğu uyarısında da bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için de bir uyarıda bulunurken, 'Öğleden sonra bulutluluk artıyor akşam saatlerinden sonra yağış olası. Yarın yağış var.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bunaltıcı hava, sağanaklarla serinledi. Sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesine geriledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yeni haftada da yurdun büyük bölümü yağışlı olacak.

Yurdun kuzeyi ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün Karadeniz, İç Ege ve Akdeniz bölgesinde yağış var. Yarın yağış Marmara’yı da içine alıyor. Sıcaklık değişmiyor.

İstanbul’da öğleden sonra bulutluluk artıyor akşam saatlerinden sonra yağış olası. Yarın yağış var. Bugün derece yarın 30 derece.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 31
İstanbul: Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Haberin Devamı

Sağanak yağış alarmı Meteorolojiden yurt geneli için uyarı... Prof. Dr. Şen İstanbulda yağmur için saat verdi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ankara#İzmir

BAKMADAN GEÇME!