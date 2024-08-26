Sağanak yağış alarmı! Meteoroloji'den yurt geneli için uyarı... Prof. Dr. Şen İstanbul'da yağmur için saat verdi

Haberin Devamı

Bunaltıcı hava, sağanaklarla serinledi. Sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesine geriledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yeni haftada da yurdun büyük bölümü yağışlı olacak.

Yurdun kuzeyi ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün Karadeniz, İç Ege ve Akdeniz bölgesinde yağış var. Yarın yağış Marmara’yı da içine alıyor. Sıcaklık değişmiyor.

İstanbul’da öğleden sonra bulutluluk artıyor akşam saatlerinden sonra yağış olası. Yarın yağış var. Bugün derece yarın 30 derece.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 31

İstanbul: Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Haberin Devamı