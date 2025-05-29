Sağanak vurdu! Malatya'da hastane tavanı ve yollar çöktü

İHA
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 09:37
Malatya’da etkili olan sağanak yağış, şehir merkezinde su baskınlarına neden oldu. Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavanı çöktü.
Yoğun yağışla birlikte birçok cadde ve sokak adeta göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle alçak kesimlerde su birikintileri nedeniyle araçlar yolda kaldı, bazı bölgelerde ise Malatyalılar su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
HASTANE TAVANI VE YOLLAR ÇÖKTÜ
Sağanak yağışın etkili olduğu Malatya'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavan kısmında kısmi çökme meydana geldi.
Malatya'da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış
olumsuz etkiledi. Ulaşımın felç olduğu kentte çok sayıda iş yeri ile evleri de su bastı. Yoğun yağışların ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavan kısmı ile bazı yollarda çökme meydana geldi.
Yağışların belli aralıklarla devam ettiği kentte ekiplerin su tahliyeleri ile yollarda onarım için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.