Sağanak vurdu! Malatya'da hastane tavanı ve yollar çöktü

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Yoğun yağışla birlikte birçok cadde ve sokak adeta göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle alçak kesimlerde su birikintileri nedeniyle araçlar yolda kaldı, bazı bölgelerde ise Malatyalılar su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

HASTANE TAVANI VE YOLLAR ÇÖKTÜ

Sağanak yağışın etkili olduğu Malatya'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavan kısmında kısmi çökme meydana geldi.