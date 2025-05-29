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Sağanak vurdu! Malatya'da hastane tavanı ve yollar çöktü

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#Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Malatya'da Sel#Sağanak Yağış
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 09:37

Malatya’da etkili olan sağanak yağış, şehir merkezinde su baskınlarına neden oldu. Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavanı çöktü.

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Yoğun yağışla birlikte birçok cadde ve sokak adeta göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle alçak kesimlerde su birikintileri nedeniyle araçlar yolda kaldı, bazı bölgelerde ise Malatyalılar su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

HASTANE TAVANI VE YOLLAR ÇÖKTÜ

Sağanak yağışın etkili olduğu Malatya'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavan kısmında kısmi çökme meydana geldi.

Sağanak vurdu Malatyada hastane tavanı ve yollar çöktü

Malatya'da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış olumsuz etkiledi. Ulaşımın felç olduğu kentte çok sayıda iş yeri ile evleri de su bastı. Yoğun yağışların ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavan kısmı ile bazı yollarda çökme meydana geldi.
Sağanak vurdu Malatyada hastane tavanı ve yollar çöktü

Yağışların belli aralıklarla devam ettiği kentte ekiplerin su tahliyeleri ile yollarda onarım için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

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#Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Malatya'da Sel#Sağanak Yağış

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