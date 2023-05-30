Sağanak vurdu

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Muş’un Kırköy beldesinde derenin taşması sonucu 5 araç, 35 ev ve birçok ahırda hasar meydana gelirken, bir köprü ise yıkıldı. Kırköy Belediye Başkanı Nahit Dizman, “Her şey bir anda oldu. Bizim müdahale etme şansımız olmadı. Aniden bastıran taşkın, köprünün yıkılmasına neden oldu. Köprünün yıkılmasıyla beldenin 35 hanesini su bastı. Belediye garajımızda bulunan araçlarımızın 5 tanesi yarısına kadar su dolmuş durumda. Maddi zarar çok. Altyapı kalmadı, üstyapıda zararımız var.” dedi.

Sağanak yağışın etkili olduğu illerden biri de Ankara oldu. Ankara’nın Sincan ilçesinde yoğun yağış nedeniyle göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı. Vatandaşlar, araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Elazığ’da meteorolojinin uyarısının ardından dün sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Ana caddelerin dereye döndüğü kentte yolda kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı. Dün akşam saatlerinde yeniden bastıran yağışın etkisiyle ana caddeler ve sokaklar adeta dereye döndü. Yollar su altında kalırken, vatandaşlar araçlarının zerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

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YOLLAR KAPANDI

Tunceli’de de etkili olan yağış sonrasında heyelan meydana geldi. Pertek-Çemişgezek karayolunun bir bölümü ulaşıma kapandı. Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli’de sağanak yağış dün gün boyunca etkili oldu.

Malatya, Manisa ve Antalya’da da etkili olan Sağanak yağış nedeniyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda kaldı.Öte yandan bugün Aydın ve Muğla için yağış, dolu ve ani sel baskını uyarısında bulunuldu.