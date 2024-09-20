Son dakika haberi! Sağanak ve fırtına yurdu esir aldı! Trabzon'da hastane tahliye edildi, 1 kişi kayıp... Meteoroloji'den yeni uyarı: İstanbul'a saat verildi!

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Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından, İstanbul’da Küçükçekmece ve Sultangazi’de sağanak yağış etkini gösterdi.

Yağış, nedeniyle sokak ve caddeler su altında kaldı.

Sürücüler zor anlar yaşadı.

TRABON'DA HASTANEYİ SEL BASTI! 1 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Saat 15.00 sırlarında başlayan şiddetli sağanak Trabzon’un Araklı, Arsin ve Sürmene ilçesinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağışlardan kaynaklı yollar ve sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Arsin ilçesi Santa yolunda ise dere taştı. Derenin taşma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean görüntülendi.

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Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonrası Araklı- Bayburt kara yolu tek yönlü trafiğe açıldı. Bölgede aralıklarla devam eden yağışlarla ilgili vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda valilik uyarılarda bulunuldu.

Arsin Yolüstü mahallesinde bir çocuk yaşanan heyelan sonrası İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Sürmene ilçesinin Çavuşlu mahallesinde ise Ali Kemal Demir isimli bir vatandaş selde zarar gören mahalle halkının yardım etmek için evden çıkarken bir daha eve dönmedi. Şahsı bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

SU BASAN HASTANEDE HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. Bahçesi suyla dolan hastane AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti. Öncelikle Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere nakledildi.

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MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Metrekareye 160 kilogram yağışın düştüğü Araklı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde Yanbolu Deresi de taştı. Taşkın sonrası yol ve bazı tarım arazileri sularla kaplandı. Derenin olduğu bölgede mahsur kalan bir kişi, küçük çocuğu ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince iş makinesi kepçesiyle kurtarıldı. Kurtarılan baba-oğul güvenli bölgeye alındı. DSİ'den 44 personel, yaklaşık 40 iş makinesiyle su taşkınlarına müdahalede bulundu.

Araklı'nın yanı sıra Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde de aralıklarla süren sağanak sonrası Araklı İlçe Kaymakamlığı'nda Trabzon Valiliği öncülüğünde kriz koordinasyon merkezi oluşturuldu. Kriz merkezinin koordinasyonunda, sel ve heyelanla ilgili ihbar gelen noktalara ekipleri yönlendirildi.

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Trabzon’da etkili olan sağanak yağışla birlikte Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AFAD, ilçe belediyeleri bütün kurum ve kuruluşlar sahada etkin mücadele başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arsin, Araklı, Sürmene ve Yomra ilçelerinde yoğun yağışların yol açtığı su taşkınlarına ve heyelanlara 73 makine ve bütün ekipleri ile müdahale etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 28 mahalleden 265 ihbar alındığını belirerek, “Şehrimizin doğu ilçeleri Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra’da aşırı yağışlar meydana geldi. İlçelerimiz normalin üzerinde bir yağış aldı. Araklı Kaymaklığımızda bir kriz koordinasyon merkezi oluşturduk. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, komşu belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz ve bütün kurumlarımız iş birliği halinde çalışmalarını sürdürüyor. Arsin Yolüstü Mahallemizde bir yavrumuz risk altındaydı; onu kurtardık. Hayati tehlikesi yok. İnşallah can kaybımız olmayacak. Asıl hasar tespitimiz yarın yapılacak. Araklı Devlet Hastanesi’nde hastalarımız biraz mağdur oldu. Acil ve yoğun bakımda tahliye gerektirenlere AFAD, itfaiye ve bütün ekiplerimiz müdahale etti. Onların tahliyesini sağlıyoruz. Önceliğimiz can kaybının olmaması. 28 mahallemizden 265 ihbar aldık. Birçok mahallemize ulaşım kapalı" dedi.

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Gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran Başkan Genç, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarımızla seferber olmuş durumda. Şu anda mahsur kalan, ulaşamadığımız vatandaşımız yok. Yolu kapalı olduğu için bizden haber bekleyen Arsin Güneyce Mahallemizde vatandaşlarımız vardı, onlara da ulaşıldı. Tedbirlerimizi alıyoruz. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Ekipler, selin vurduğu ilçelerde iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

ERZURUM’DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI, BAHÇELER ZARAR GÖRDÜ

Erzurum'un Uzundere ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, meyve ve sebze bahçelerine zarar verdi. Dolunun ardından etkili olan sağanak sele neden oldu, yollarda çökmeler meydana geldi.

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Uzundere ilçesinde ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı etkili oldu. Dikyar Mahallesi'nde yoğun yağışın ardından meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü. Vatandaşlar, dolunun tarım ürünlerine verdiği zararın büyük olduğunu ve hasatlarının tehlikeye girdiğini belirtti.

Dolu yağışının ardından mahallede etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle mahalle yollarında yer yer çöküntüler meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Uzundere Belediyesi, hızlı bir şekilde yol açma çalışmalarına başladı. Ekipler, sel nedeniyle kapanan yolları açmak ve çöken bölgelerde gerekli onarımları yapmak için seferber oldu.

Belediye yetkilileri, vatandaşların can güvenliği için önlem alınması gerektiğini ve zararın tespit edilmesi amacıyla çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

HAFTA SONUNDAN İTİBAREN BİR İKİ DERECE ARTIŞ VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

Sıcaklıklar durağan seyrediyor. Hafta sonuna kadar bu şekilde gidecek. Hafta sonundan itibaren bir iki derece artış olacak. Yaza yakın havalar yaşanacak. Yarın da yağmur var İstanbul'da. Pazar günü öğleden sonra çekilecek. Anadolu'ya bakınca Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu son bahara giriş yaptı. Buralarda sonbahar havası var. İstanbul'da da akşam vakti serin hava var. Anadolu'da sonbahar var. Bu sene biraz daha ılıman bir kış geçireceğiz. Soğuğa yakın bir kış olacak ama. Çiftçiler ekim ayında toprak nemi artacak.

AĞRI'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Güneşli havanın yerini yağışlara bıraktığı kentte 2 gündür aralıklarla sağanak etkili oluyor. Taşlıçay ilçesinde öğleden sonra etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Doğubayazıt'ın yüksek kesimlerinde de etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan Sarıbıyık köyündeki çobanlar küçükbaş hayvanları köye getirirken zor anlar yaşadı. Kentte yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İSTANBUL'A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; batı ilçelerinden başlayarak zamanla İstanbul'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün (Cumartesi) akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.