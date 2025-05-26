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Sağanak ve fırtına hayatı felç etti! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

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#Bolu'da Sel#Ağaç Devrildi#Sağanak Yağış
Sağanak ve fırtına hayatı felç etti Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 15:05

Bolu'da aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkilerken birçok ara sokak adeta göle döndü. Yaklaşık 8 metrelik bir ağaç fırtına sebebiyle araçların üzerine devrildi.

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Bolu'da aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ara sokak adeta göle dönerken, yaklaşık 8 metrelik bir ağaç fırtına sebebiyle araçların üzerine devrildi. Bolu'da öğle saatlerinde güneşli hava yerini sağanağa bıraktı. Şiddetli yağış nedeniyle D-100 karayolunun İzzet Baysal Sanayi Sitesi girişi yan yolunu su bastı. 

Sağanak ve fırtına hayatı felç etti Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca Sanayi Sitesi içerisinde bulunan yaklaşık 8 metre uzunluğundaki bir ağaç ise fırtınaya dayanamayarak devrildi. Ağaç, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Kamyonda maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Belediye ekipleri, su biriken alanlarda tahliye çalışması yaparken, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma yapılacak. Yarım saatlik sürede etkili olan yağış etkisini yitirdi. Sanayi esnafı Sami Günenç, "Ağaç devrildi. Demirler olmasaydı aracın pestili çıkardı" dedi.

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#Bolu'da Sel#Ağaç Devrildi#Sağanak Yağış

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