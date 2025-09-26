Sağanak ve fırtına geliyor! İstanbul dahil 11 ilde sarı alarm | Meteoroloji uyardı: 5 gün boyunca etkili olacak

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan fırtına ve yağışların 5 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Balıkesir’in ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11 İL İÇİN SARI ALARM

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın için Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki 11 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Eylül Cuma ve 27 Eylül Cumartesi günleri; Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu.

İstanbul’un bazı bölgelerinde yağmur etkisini gösterdi. Sabah evlerinde çıkıp işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkisi ile sürücülerde trafikte hızlarını yavaşlatmak zorunda kaldı.

Yağmurun etkili olduğu noktalardan biri de D-100 Cevizlibağ metrobüs durağıydı. Toplu taşımadan inen yolcular ıslanmamak için kapüşonlarını başlarına örterken bazı vatandaşlar da üst geçit altlarında bekledi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33