Gündem Haberleri

Sağanak ve fırtına geliyor! İstanbul dahil 11 ilde sarı alarm | Meteoroloji uyardı: 5 gün boyunca etkili olacak

#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Fırtına Uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 09:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu raporunda sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği belirtildi. 11 kent için sarı alarm verildi. Öte yandan Marmara ile Kuzey Ege bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan fırtına ve yağışların 5 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Balıkesir’in ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 11 İL İÇİN SARI ALARM

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın için Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki 11 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Eylül Cuma ve 27 Eylül Cumartesi günleri; Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller; Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Yalova, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Edirne ve Bursa

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu.

İstanbul’un bazı bölgelerinde yağmur etkisini gösterdi. Sabah evlerinde çıkıp işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkisi ile sürücülerde trafikte hızlarını yavaşlatmak zorunda kaldı.

Yağmurun etkili olduğu noktalardan biri de D-100 Cevizlibağ metrobüs durağıydı. Toplu taşımadan inen yolcular ıslanmamak için kapüşonlarını başlarına örterken bazı vatandaşlar da üst geçit altlarında bekledi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 24
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 24
İzmir: Az bulutlu ve açık 30
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

