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Sağanak sonrası yollar göle döndü: Kanalizasyon hatları taştı

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#Sel#Heyelan#Artvin
Sağanak sonrası yollar göle döndü: Kanalizasyon hatları taştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 17:32

Karadeniz'in doğusunda etkili olan sağanak bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Artvin'de gök gürültülü bazı ev ve iş yerlerini su basarken, yollar göle döndü.

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Artvin'de öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.

Sağanak sonrası yollar göle döndü: Kanalizasyon hatları taştı

Yağmur suyu kanalları ile kanalizasyon hatları taşarken, kaldırımlarda esnafa ait bazı malzemeler sel sularına kapılarak sürüklendi. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

Sağanak sonrası yollar göle döndü: Kanalizasyon hatları taştı

ARTVİN-YUSUFELİ YOLUNDA HEYELAN

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Öte yandan şiddetli yağış sonrası Artvin-Yusufeli kara yolunun bazı kesimlerinde heyelanlar meydana geldi. Yol kısa süreli ulaşıma kapanırken; ekiplerin çalışmasının ardından yol, kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Sağanak sonrası yollar göle döndü: Kanalizasyon hatları taştı

 

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#Sel#Heyelan#Artvin

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