Sağanak sonrası yollar göle döndü: Araçlar ve yayalar ilerleyemedi

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Sinop’un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü bazı bölgelerde yol kenarlarında çökmeler meydana geldi. Yamaçlardan kopan taş ve kaya parçaları da yollara düştü.

Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından ilçede etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda yağmur suları nedeniyle oluşan su birikintileri, binaların bahçe girişlerine kadar ulaştı.

Sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Panayır Alanı’nda faaliyet gösteren esnaf da yağıştan etkilendi. Bölgede yağmur sularının tahliyesi için çalışma yapılırken, tıkanan bir yağmur suyu giderini bir vatandaş kendi imkanlarıyla açtı. Gider kapağını elleriyle açan vatandaşın müdahalesinin ardından biriken su tahliye edildi.

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Sağanağın etkisiyle ilçenin bazı bölgelerinde yol kenarlarında çökmeler meydana geldi. Bazı noktalarda ise yamaçlardan kopan taş ve kaya parçaları yola düştü.

Ekiplerin bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.