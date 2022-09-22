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Sağanak sonrası taşkınlar oluştu, denizin rengi değişti

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#Sağanak#Taşkın#Sel
Sağanak sonrası taşkınlar oluştu, denizin rengi değişti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 14:48

Bartın’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte kentin kıyı kesimlerinde küçük çaplı taşkınlar oluştu. Derelerden akan su denizin rengini değiştirdi.

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Bartın’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağışla birlikte Kurucaşile ilçesine bağlı Çayalatı köyünden geçen derenin debisinin yükselmesi sonucu tünel inşaatı şantiyesine ait demir atölyesi sular altında kaldı. Bölgede kullanılmayan bazı evlerin çevreleri de dere taşkını sonucu sularla çevrildi. Aydoğmuş Dere Mahallesi'nde ise yaya köprüsü dere taşkını nedeniyle yıkıldı.

İlçede aralıklarla etkili olan sağanak yağışların ardından Ovatekkeönü köyünde dereden denize akan sularla denizin rengi değişti.

Sağanak sonrası taşkınlar oluştu, denizin rengi değişti

Ovatekkeönü limanı ve sahili çevresince deniz yüzeyinin çamurla kaplandığı görüldü. Öte yandan sularla birlikte sahile sürüklenen odun ve ağaç parçaları vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

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#Sağanak#Taşkın#Sel

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