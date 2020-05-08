MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağanak sonrası Oltu Çayı'nın debisi yükseldi
GeriGündem Sağanak sonrası Oltu Çayı'nın debisi yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2020 - 11:12, Son Güncelleme:

Sağanak sonrası Oltu Çayı'nın debisi yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağanak sonrası Oltu Çayı'nın debisi yükseldi
Abone Olgoogle-news

ERZURUM'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nın sağanak sonrası debisi yükseldi. Çayın taşkın ve sele yol açmaması vatandaşları mutlu etti.

Çoruh Nehri'ni besleyen önemli sulardan biri olan Oltu Çayı'nın debisi, yağmur sonrası yükseldi. İlçe merkezinden geçen çayın akışını izleyen vatandaşlar, bu senenin bereketli geçeceğini belirtti. Nadrettin Macit, "Allaha şükürler olsun bol bol yağmur yağıyor. Herhangi bir felaket olmadan güzel memleketimiz yeşilleniyor, bunun sevincini yaşıyoruz. İnşallah yaz aylarında da bu bereketli günleri görürüz" dedi.

Vatandaşlardan Ayhan Özden ise, "Oltu Çayı'nı çok gür ve coşkulu akarken görüyoruz. Debisi artan çaydaki pislikler de temizlendi. Ayrıca yağış sonrası taşkın ve sel olmadığı için seviniyoruz" diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle