Sağanak nedeniyle minibüste mahsur kalan aile kurtarıldı

İslahiye’de dün etkili olan sağanak birden fazla kırsal mahallede derelerin taşmasına neden oldu. Ev ve ahırlar ile meyve bahçelerini su bastı, sokaklar göle döndü. Adana’dan eşi ve çocuklarıyla Aktaş Mahallesi’ndeki yakınlarının yanına bayramlaşmaya gelen Burak Keskin (43) yönetimindeki 01 TK 370 plakalı minibüs, mahalle girişindeki alt geçitte mahsur kaldı.

MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiyeciler, aracın sürücüsü Burak Keskin ile eşi ve 2 çocuğunu kurtardı. Minibüsün de çıkarılmasının ardından belediye ekipleri, su basan alt geçitte çalışma başlattı.