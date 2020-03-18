Sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda kaldı



Uludere'ye bağlı Ortabağ ve Taşdelen köylerinden geçen dere, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle taştı. Derenin taşması sonrası Taşdelen köyü girişindeki yol sular altında kaldı. Yolun kapanmasının ardından onlarca araç yolda kaldı. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.