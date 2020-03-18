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ŞIRNAK (İHA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 11:06,Son Güncelleme:/

Sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda kaldı

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Sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda kaldı
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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ ve Taşdelen köyleri arasında geçen dere, sağanak yağış nedeni ile taştı. Derenin taşmasıyla araçlar yolda kaldı.

Sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda kaldı

Uludere'ye bağlı Ortabağ ve Taşdelen köylerinden geçen dere, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle taştı. Derenin taşması sonrası Taşdelen köyü girişindeki yol sular altında kaldı. Yolun kapanmasının ardından onlarca araç yolda kaldı. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.

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