Sağanak istinat duvarını yıktı, park halindeki araçta zarar meydana geldi

Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sağanak nedeniyle Kötekli, Muslihittin, Akyol ve Emirbeyazıt mahallelerinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Yeniköy Mahallesi’nde de suyla kaplı yollarda ilerlemeyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı.



Karamehmet Mahallesi Tütüncüler Sokak'ta ise Sevgi Kara'ya (71) ait müstakil evin istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yanında park halinde olan Mustafa Tunce'ye ait 48 YR 553 plakalı hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Menteşe Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi çekerek, kapattı.