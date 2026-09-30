Sağanak hayatı vurdu

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Marmara Bölgesi’nde etkili olan sağanak, Bursa ve Sakarya’da taşkınlara yol açarken İstanbul’da da yağış nedeniyle kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Bursa’nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına yol açtı. Kentte iki gündür etkili olan yağışta kent merkezinde metrekareye 13.7 kilogram, Mudanya’nın Esence Mahallesi’nde ise 15 kilogramdan fazla yağış düştü. Mahallede su baskınları yaşanırken, bazı ev ve pansiyonlarda mahsur kalanlar oldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Mudanya Arama Kurtarma (MAK), jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Esence Mahallesi’ndeki bir pansiyonda mahsur kalan M.Y. (53) ve A.S. (60) ile Yalıçiftlik Mahallesi Kapanca mevkisinde mahsur kalan 2 kişi, MAK ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca 32’nci Sokak’ta yaşayan engelli bir vatandaşın kent merkezindeki adresine nakli için bölgeye ambulans yönlendirildi.

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CUMARTESİYE KADAR SÜRECEK

BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede arama-kurtarma, su tahliyesi ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi. Meteorolojiye göre kent genelinde sağanak devam edecek. Yarın sabah kentin kuzeyinde yoğun yağış beklenirken, sağanağın cuma ve cumartesi günleri de aralıklarla sürmesi bekleniyor.

18 OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Sakarya’da ise sağanak nedeniyle çok sayıda dere taştı, bazı yerleşim alanları ve yollar su altında kaldı. Sapanca, Akyazı, Karasu ve Geyve’de ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı evleri su bastı, yol ve köprülerde hasar oluştu. Kent genelinde can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Akyazı’da 11 bin kapasiteli bir tavuk kümesini su basarken, yüzlerce tavuk öldü. Şiddetli yağış nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu’daki 18 okulda eğitime bir gün ara verildi.

KÖPRÜ SULAR ALTINDA

Sapanca’da taşan dereler nedeniyle Kurtköy ve Yanık deresi güzergahlarındaki bazı yollar ulaşıma kapandı. Düşük kotta bulunan bazı evleri su basarken, bazı yol ve köprü geçişlerinde çökmeler meydana geldi. İstanbul Deresi’nin debisinin yükselmesiyle dere üzerindeki ahşap asma köprü de sular altında kaldı.

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Akyazı’da Kepekli, Yağcılar ve Mudurnu köprüleri taşkın riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karasu’nun Darıçayırı Mahallesi’nde ise derenin taşması sonucu bazı yerleşim alanları ve yollar su altında kaldı. Farklı noktalarda mahsur kalan 4 kişi, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince botlarla kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

METREKAREYE 150.5 KİLOGRAM

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Darıçayırı’nda metrekareye 150 kilogramdan fazla yağış düştüğünü belirterek, yağışın son 27 yılın en kuvvetli yağışı olduğunu söyledi. Bölgede 50 araç ve 80 personelle çalışma yürütülürken, sosyal hizmet ekipleri de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

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Geyve’de de Karaçay Deresi taşma noktasına gelirken, dere kenarındaki yolda çökme meydana geldi. Meteoroloji verilerine göre kentte en yüksek yağış Ferizli ilçesine bağlı Gölkent’te ölçüldü. Burada metrekareye 150.5 kilogram yağış düştü. Karapürçek’te 143.4, Ferizli ilçe merkezinde 134.1, Adapazarı’nda 133.6, Akyazı’da 129.1 ve Hendek Yeniyayla’da 126.8 kilogram yağış kaydedildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ, DSİ, AFAD, jandarma, UMKE ve ilçe belediyesi ekiplerinin yağıştan etkilenen bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.