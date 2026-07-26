Sağanak hayatı felç etti

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yurdun çeşitli bölgeleri için yaptığı uyarıların ardından dün birçok kentte kuvvetli ve şiddetli sağanak ile fırtına etkili oldu.

Ankara’da dün etkili olan sağanak, sele neden oldu. Yağışla birlikte birçok noktada cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, altgeçitler göle döndü. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rögarların taşması nedeniyle bazı yollarda su seviyesi yükseldi, yağmur suları çöp konteynerlerini sürükledi. Turgut Özal 2 Bulvarı D200 Karayolu üzerinde yer alan bir altgeçitte ise su birikmesi sonucunda araçlar mahsur kaldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mamak’ta ise bazı araçlar ve motosikletler suda sürüklendi. Çöp konteynerleri ve çöp kutuları ile tabelalar suya kapıldı. Şiddetli yağış nedeniyle bahçe duvarları patladı, sağanak ile birlikte Mutlu Caddesi’nde yol çöktü. Suyla kaplı caddede yolun çöktüğünü fark edemeyen sürücü, yönetimindeki ticari araçla çukura düştü. Hasar gören araç da ekipler tarafından çukurdan çıkarıldı. Birçok yerde bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Bir binanın çatısında da yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.





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Elmadağ’da hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan İ.Ö. (58), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

2 ALTGEÇİDİ SU BASTI

İstanbul’da sağanak dün sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde etkisini gösterdi. D-100 karayolunda sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı. Kağıthane’nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Avcılar Denizköşkler Mahallesi Reyhan Sokak’ta yağışın ardından yolda çatlaklar oluştu. Bir binanın temel kazısının da bulunduğu alanda kayma meydana geldi. Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi’ndeki altgeçidi su bastı. İtfaiye ekiplerinin tahliye çalışması yaptığı altgeçitte uzun araç kuyrukları oluştu. Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Anadolu Yakası’nda Üsküdar, Sancaktepe, Pendik ve Kartal’da sağanak, sabah saatlerinden gece boyunca etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5 bin 638 personel ve 2 bin 74 araçla sahada çalıştı. En fazla yağış, Şile’nin Darlık Köyü’nde metrekareye 57 kilogram olarak ölçüldü.

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YILDIRIM DÜŞTÜ HORTUM ÇIKTI

Kocaeli’de dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunacak yer aradı. Vatandaşlar, otobüs durakları ile işyerlerinin saçakları altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

MİNARE DEVRİLDİ

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi’nde 08.30 sıralarında, bir işyerinin bulunduğu alana yıldırım düştü. O.Ö. (49) isimli erkek işçi, vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. Yaralının durumu iyi.

Yozgat’ta şiddetli yağışla cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar yollarda kaldı. Bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Kastamonu Doğanyurt’ta metrekareye 150 kilogramın üstünde yağış düştü. Meset Çayı’nın debisi yükseldi. Su baskınları ve taşkın oluştu.

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Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde şiddetli fırtına sonrası merkezdeki Gündoğdu Camisi ile Cabatobası köyünde caminin minaresi devrilince bazı binaların çatıları ve araçlarda hasar meydana geldi.

ÇATILAR UÇTU

Osmaniye merkez ile Toprakkale ilçesinde önceki gece başlayıp, dün sabah etkisini artıran sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü. Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.





Antalya Serik’te önceki gece başlayan şiddetli yağmur, yerini hortuma bıraktı. Hortum nedeniyle bir evin çatısı ile naylon sera zarar gördü.

Meteoroloji bugün de Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.