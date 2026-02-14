Sağanak hayatı felç etti

Haberin Devamı

METEOROLOJİ’nin uyarısının ardından yurdun büyük bölümünde önceki geceden itibaren sağanak ve fırtına etkili olmaya başladı. Yağış ve fırtına özellikle İzmir, Antalya, Adana ve Mersin’de hayatı felç etti.

Antalya’da önceki gece başlayıp dün de etkili olan kuvvetli rüzgâr ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi. Alanya’da bazı araçların içine su girdi. Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerinde dün eğitim öğretime ara verildi. Kemer’e bağlı Çıralı’ya ulaşımı sağlayan tek yolda çökme yaşandı.

EVLERİ SU BASTI

İzmir’de de önceki gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışla dere yataklarından taşan çamurlu sular yerleşim yerlerine yayıldı. Trafikte bulunan araç ve motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. Yenifoça’da bazı evlerin giriş katları ve işyerlerini su bastı. Menemen’de birçok sokak suyla doldu, bazı müstakil evlerin bahçelerini su bastı. Güzelhisar Barajı’ndan kontrollü su bırakılmaya başlandı. Bergama’daki Çaltıkoru Barajı ile Çanakkale’de de Atikhisar Barajı’nda doluluk nedeniyle taşkın riskine karşı uyarı yapıldı.

Sağanak, Mersin ve ilçelerinde de etkili oldu. Birçok ev ve işyerini su bastı. Mersin’in Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde ise sağanak yağış nedeniyle dün taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Adana’da ise caddeler, sağanak nedeniyle göle döndü. Suda kalıp, arızalanan araçlar, itilerek güvenli yerlere götürüldü. Göksu Çayı’nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Feke-Saimbeyli karayolu ulaşıma kapandı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde etkili olan sağanak Aşağı Gökdere köyünde su baskınlarına neden oldu, ev ve bahçelerde hasar meydana geldi. Dereler taştı.

Manisa’da sel suları nedeniyle mahsur kalan 6’sı çocuk 11 kişilik aile, ekiplerce güvenli alana tahliye edildi.

Muğla Bodrum’da da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bodrum-Çamlık yolu ile Pınarlıbelen-Etrim yolu trafiğe kapandı. Denizlerde etkili olan fırtına nedeniyle Bitez sahilinde balıkçı teknesi karaya vurdu. Fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça, Bodrum-İstanköy arası feribot seferleri iptal oldu. Mumcular Mahallesi’ndeki su seviyesi yükselen bir gölet taştı. Göletteki balıklar, taşkın nedeniyle karayoluna dağıldı.

Diyarbakır Dicle’nin kırsal Değirmendere Mahallesi ve Çınar ilçesi kırsal Yöndemli Mahallesi’nde yağış sonrası derenin taşması üzerine sel meydana geldi. m DHA