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Sağanak bitti, İstanbullu sokağa aktı

#Istanbul#Bayram#ORMAN
Sağanak bitti, İstanbullu sokağa aktı

Bayram tatilinde İstanbul’da kalan vatandaşlar, ilk iki gün yağan sağanak yağmur nedeniyle eve kapanmıştı. Dün güneşin açmasıyla neredeyse tüm İstanbul, kendini sokağa attı. Sahiller, turistik mekânlar, ormanlar doldu taştı...

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Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren bazı vatandaşlar bayramın birinci günü gece başlayan ve ikinci günü de zaman zaman devam eden gök gürültülü yağmur nedeniyle evlerinden çıkamadı. Bayramın üçüncü günü ise yağışın sona ermesi ve güneşin kendini göstermesiyle İstanbullular sabah erken saatlerden itibaren sokağa aktı. Bazıları sahile inerek yürüyüş yaptı. Kimi güneşlenirken kimi de balık tutmayı tercih etti.

Sağanak bitti, İstanbullu sokağa aktı


ATLI DEVRİYELER İLGİ ÇEKTİ

Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camisi de vatandaşların ve turistlerin akınına uğradı. Sultanahmet Meydanı’ndaki atlı zabıta ekipleri, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekti. Taksim Meydanı ve İstiklâl Caddesi de bayramda İstanbul’da en çok yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri oldu.

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TATİL GÜNÜNDE ORMAN KEYFİ

Bazı vatandaşlar da ormanlık alanlardaki tabiat parkları, piknik ve mesire alanlarını tercih etti. Kemerburgaz Kent Ormanı da en rağbet edilen alanlardan biri oldu. 5.5 milyon metrekarelik alanıyla çok sayıda aktiviteye ev sahipliği yapan kent ormanında vatandaşlar, aileleriyle birlikte çeşitli spor etkinliklerinde de bulundu.

Sağanak bitti, İstanbullu sokağa aktı


ATEŞ YAKMAK YASAK

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla 31 Temmuz 2022 gününe kadar il sınırları için yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapılabiliyor; spor, yürüyüş faaliyetlerinde bulunulabiliyor. Ancak bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.

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#Istanbul#Bayram#ORMAN

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