MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağanak beklenen Antalya'da deniz keyfi
GeriGündem Sağanak beklenen Antalya'da deniz keyfi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

Sağanak beklenen Antalya'da deniz keyfi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağanak beklenen Antalya'da deniz keyfi
Abone Olgoogle-news

METEOROLOJİ Bölge Müdürlüğü'nce bugün için sağanak uyarısı yapılan Antalya'da denize girenler olurken, kıyıda balık tutanlar olduğu da görüldü.

Sağanak beklenen Antalyada deniz keyfi
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeye uyup, oltalarını denize atan balıkçıların yanı sıra denize girenler de oldu. Falezler üzerindeki ağaçların sararan yapraklarıyla oluşan manzarada suya girenler, aralık ayında deniz keyfi yaptı. Hafta sonu kısıtlama nedeniyle cumartesi ve pazar günleri sahile gidemeyenler, sağanak uyarısına rağmen hafta içini değerlendirmek istediklerini söyledi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle