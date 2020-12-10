Sağanak beklenen Antalya'da deniz keyfi

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeye uyup, oltalarını denize atan balıkçıların yanı sıra denize girenler de oldu. Falezler üzerindeki ağaçların sararan yapraklarıyla oluşan manzarada suya girenler, aralık ayında deniz keyfi yaptı. Hafta sonu kısıtlama nedeniyle cumartesi ve pazar günleri sahile gidemeyenler, sağanak uyarısına rağmen hafta içini değerlendirmek istediklerini söyledi.