Son dakika: Ankara'da kahreden haber! Sağanak can aldı...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı. Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.

ACI HABER GELDİ

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağanak nedeniyle su basan binada Busenur Doğanay (21) hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonrası Doğanay’ın cansız bedeni çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan bir kişinin daha kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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VALİ FACİANIN BOYUTUNU ANLATTI

Vali Şahin yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız, bütün ekipler, itfaiyemiz, dalgıçlar herkes hemen buraya yönlendirildi ve hemen müdahaleye başladı. Dalgıçlarımız kapı kapalı olduğu için açamadılar. Pencereden girmek zorunda kaldılar. Suların tahliyesi yapılmaya çalışıldı. Ekipler en kısa sürede intikal edip en hızlı çabayı gösterdiler. Maalesef 23 yaşındaki genç bir kızımız vefat etti. -1'in de üstündeki kota kadar su çıkmış maalesef. Binanın arka tarafından ani su baskını olmuş. Yardım istediğinde de su belli bir seviyeyi geçmişti." dedi.