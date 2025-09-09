Sağanak alarmı! Uzman isim tarih verdi ve o şehirlere dikkat çekti… Eylül boyunca hava nasıl olacak?

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan yağışlı hava, bu hafta da aralıklarla sürecek. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, yağışların nedenine ve etkili olacağı bölgelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.



Dr. Özdemir, yüksek seviyelerde oluşan trof (alçak basınç sistemi) nedeniyle Türkiye’nin yağışlı bir havanın etkisi altında kaldığını belirterek, “Geçtiğimiz hafta başlayan yağışlı hava, bu hafta da parçalı olarak devam edecek. Bu sistem özellikle Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelerek ülkemizi etkisi altına aldı” dedi.



Yağışların en çok İstanbul ve çevresinde, Karadeniz Bölgesi’nde ve İç Anadolu’da etkili olduğunu vurgulayan Özdemir, sistemin Doğu Anadolu’ya doğru kaymaya başladığını ifade etti. Uzman isim, yağışların hafta boyunca yurdun farklı bölgelerinde etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.





EYLÜL BU SEFER YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

“Ülkemizde eylül ayı çoğunlukla yaz mevsiminin etkilerinin sürdüğü, sıcaklıkların gündüzleri 20-25, geceleri ise 14-21 derece arasında seyrettiği bir dönemdir” diyen Dr. Güven Özdemir, bu ayda yağışlı gün sayısının genelde ortalama 3 ila 8 gün arasında değiştiğini belirtti.



Toplam yağış miktarının ise eylül boyunca genellikle 40 ila 65 milimetre civarında olduğunu ifade eden Özdemir, “Elbette bunlar uzun yıllar ortalamalarına dayalı istatistiklerdir. Bu yıl, mevcut hava sistemlerinin etkisiyle ortalamanın üzerinde yağış görülebilir” uyarısında bulundu.





ÇARŞAMBA VE PERŞEMBEYE DİKKAT! KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR



YAĞMUR VAR AMA SICAKLIK HÂLÂ YÜKSEK

Dr. Güven Özdemir, önümüzdeki günlere ilişkin bölgesel hava tahminlerini de paylaştı. Özellikle yarından itibaren yağışların etkili olacağı uyarısında bulundu.“Çarşamba günü, Doğu ve Orta Karadeniz haricinde yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor” diyen Dr. Özdemir,ifadelerini kullandı.Aynı gün Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde de gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini söyleyen Dr. Özdemir,dedi.

Dr. Güven Özdemir, çarşamba günü itibarıyla beklenen yağmurla birlikte sıcaklık değerlerine de dikkat çekti. “Sıcaklık haritasına baktığımızda, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin büyük kısmında sıcaklıkların 20 ila 28 derece arasında olacağını öngörüyoruz” diyen Özdemir, Batı Karadeniz’de 13-27 derece, Doğu Karadeniz’de ise özellikle Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde 18-29 derece arasında sıcaklıkların görüleceğini söyledi.



Ege Bölgesi’nde sıcaklıkların 20 ila 34 derece arasında seyredeceğini belirten Dr. Özdemir, “Akdeniz’de 23-35 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise 21-33 derece aralığında sıcaklıklar bekleniyor” ifadelerini kullandı.



Dr. Özdemir, yağışlara rağmen sıcaklıkların yüksek seyrettiğine dikkat çekerek, “Bu değerler eylül ayı için normal kabul edilebilir. Deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olması ve alçak basınç sisteminin etkisi, sıcaklıkların mevsim normallerinin üst sınırında seyretmesine neden oluyor” açıklamasında bulundu.





O TARİHLERDE BAHAR HAVASI GELİYOR

Haftayı etkisi altına alması beklenen yağışların ardından, yurt genelinde havanın yeniden açması bekleniyor.

“18-23 Eylül arasında genel olarak yumuşak ve güneşli bir hava bekliyoruz. Bahar havası diyebiliriz. Ne çok sıcak ne de çok soğuk” diyen Dr. Güven Özdemir, bu süreçte yaygın yağışlı sistemlerin görülmeyeceğini belirtti.



Dr. Özdemir, yerel bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar olabileceğini ancak genel olarak havanın stabil seyredeceğini söyledi. “Sıcaklıklar büyük ölçüde dengeli olacak. 30 derecenin üzerine çıkan bir hava beklemiyoruz. İstanbul’da sıcaklıkların 20-25 derece civarında seyretmesini öngörüyoruz. Ancak güney bölgelerde yer yer 35 dereceye ulaşan sıcaklıklar görülebilir” ifadelerini kullandı.

Sonbaharın yaklaşmasıyla doğada başlayan değişim, atmosferde de kendini gösteriyor. Küresel iklim modelleri, tropikal Pasifik’te orta şiddette bir La Nina evresinin oluşmakta olduğunu ve bu durumun özellikle kış aylarında atmosferik dolaşımı belirgin şekilde etkileyebileceğini ortaya koyuyor.



ABD ve Avrupa merkezli büyük iklim kurumlarının verilerine göre La Nina, doğrudan Avrupa’yı hedef almasa da Atlantik üzerindeki hava akımlarını ve kutupsal jet akımını değiştirerek Avrupa’nın kış havasında güçlü ama dolaylı etkiler yaratabiliyor. Dr. Güven Özdemir de bu öngörülere katıldığını belirterek, La Nina’nın dönemsel olarak etkisini artırıp azaltabileceğini, sürecin dinamik bir şekilde ilerleyeceğini ifade etti.

EKİM AYINDA HAVA NASIL OLACAK?

Dr. Güven Özdemir, Türkiye’nin 28-29 Ekim civarında soğuk hava dalgasının etkisine girmeye başlayacağını ve kış koşullarının şekillenmeye başlayacağını söyledi.

Dr. Özdemir, “Bu tarihe kadar hava koşullarında değişkenlikler yaşanacak. Kasım ayının ilk haftalarında ise genellikle pastırma sıcakları olarak bilinen, kısa süreli sıcak hava dönemleri görülür. Bu yıl da benzer bir durumun yaşanma ihtimali yüksek” dedi.

‘KUTUP GİRDABI OLUŞMAYA BAŞLADI, BU DURUM BİR İHTİMAL ÜLKEMİZE YAĞIŞ GETİREBİLİR’



Dr. Güven Özdemir, Kuzey Yarımküre’de sonbahar mevsimiyle birlikte kutup girdabının oluştuğunu da belirtti. Özdemir, “Bu, her yıl yaşanan doğal bir süreç ve zonal rüzgârların hızlanmasına yol açıyor. Yağışlar da mevsim normallerinde kendini göstermeye başlıyor. Ancak biz artık ‘normal’i yaşayamıyoruz, iklimde önemli değişiklikler oldu” dedi.

İzlanda alçak basıncının da sonbaharın ikinci yarısında güçleneceğini söyleyen Dr. Özdemir, “Eskiden bu sistem ülkemize çok kuvvetli yağışlar getirirdi ancak günümüzde ısı adalarının oluşması ve sıcaklık artışı nedeniyle bu yağışlar azaldı. Sonbaharın ikinci yarısından itibaren, Balkanlar üzerinden etkili olan bu sistem bir ihtimal Türkiye’yi de zaman zaman etkileyebilir. Bu dönemde kuvvetli yağışlar, fırtınalar ve gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Ekim sonu ile kasım arası bunu görebiliriz” ifadelerini kullandı.