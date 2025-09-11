Sagalassos’un gizemli kadını... 2 bin yıllık ayak izi

Haberin Devamı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan antik kentte 1989 yılında başlatılan kazılar sürüyor. Roma döneminin görkemli mimari eserlerinin gün yüzüne çıkarıldığı antik kentin sosyal yaşamı da merak ediliyor. Roma’nın beş önemli seramik üretim merkezinden biri olma özelliğine sahip Sagalassos’a özgü pişmiş toprak kiremit üzerindeki çivili ayakkabının bıraktığı iz, kazı heyetindeki uzmanları harekete geçirdi. Kazı evi envanterine alınarak incelemesi süren ayak izi, biliminsanlarına heyecan verdi.

NADİR ÖRNEKLERDEN

Ayak izi, Anadolu’daki Roma dönemi kentlerinde yaşayan insanların somut varlıklarını bugüne taşıyan nadir örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Bir dönem kazı başkanlığı da yapan kazı heyetinde yer alan KU Leuven Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Belçikalı arkeolog Prof. Dr. Jeroen Poblome, Sagalassos’ta gün ışığına çıkan eserlerin Romalıların gündelik yaşamına ışık tuttuğunu söyledi. Prof. Dr. Marc Waelkens’ın başlattığı kazılarda 35 yıldır görev aldığını hatırlatan Poblome, bu tip çivi tabanlı ayakkabıların (caligae) kırsal bölgelere uygun ve dayanıklı olduğunu kaydetti. Somut bir belge niteliğinde olan buluntudaki ayak izi ölçülerinin erkeklere göre daha küçük olması nedeniyle kadına ait olduğunun düşünülmesinin keşfi özel kıldığını dile getiren Poblome, “Bu durum, antik dönemde kadınların da çivili tabanlı ayakkabılar giydiğini ve sosyal yaşamda aktif biçimde yer aldığını ortaya koyuyor” dedi.

O AYAKKABI ÜRETİLECEK

Yaklaşık 2 bin yıl öncesine tarihlenen kadın ayakkabısına ait izin uzmanlarca araştırıldığını aktaran Prof. Dr. Jeroen Poblome, şöyle konuştu: “Kadına ait olduğunu değerlendirdiğimiz örneği nadir bir ayak izi bu. Böylece dönemin ayakkabı örneği netlik kazandı. Uzun zamandır sahada iki çeşit çivi buluyoruz. Bunun ayakkabı tabanına ait olduğunu düşünüyorduk. Toprak kiremit üzerindeki incelemede bu ayak izinin çivili bir ayakkabıya ait olduğunu netleştirdik. Kiremit henüz kurumadan çivili ayakkabı ile basılmış. Kazı alanında bulduğumuz çivilerle bire bir aynı izi bıraktığını gördük. Roma’nın kırsal yaşantısında bu çivili ayakkabıların kullanıldığının kanıtı oldu. Kalıbı ince uzun ve 37 numara civarı küçük bir ayakkabı olduğunu düşünüyoruz. Antik dönemdeki deri ayakkabıyı yeniden tasarlayacağız.”