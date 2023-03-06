Sağ ol gardaş

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Depremlerin ardından dünyanın birçok ülkesinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak için uzman ekipler Türkiye’ye gelirken Azerbaycan, bölgeden en son ayrılan ülke oldu. 725 üyesiyle enkaz altından onlarca canın kurtarılmasını sağlayan Azerbaycanlı ekip üyeleri, Adana Havalimanı’ndan Bakü’ye uğurlandı. Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremin ardından Türkiye’ye yardıma gelen Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’nın arama kurtarma ekibinin bir grup personeli görevlerini tamamladı ve Azerbaycan’a döndü” ifadesi kullanıldı.