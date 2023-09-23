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Sağ çıkan olmadı

Güncelleme Tarihi:

#Bahçelievler#Uğur Tunç#Kaza
Sağ çıkan olmadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 07:00

İstanbul Bahçelievler’de dün saat 03.45 sıralarında, Erdem Keleş’in kullandığı 34 EPG 224 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

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Otomobil, köprünün beton bloğuna çarptı. Uğur Tunç (33), Halil İbrahim Eşiyok (22), Emirhan Ünal (21) ve Erdem Keleş otomobilde sıkıştı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi de kurtarılamadı.

UYUŞTURUCU ÇIKTI

Otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Kazayı gören taksi şoförü Cihan Altun, otomobilin çok hızlı bir şekilde geldiğini ve köprünün ayağına çarptığını söyledi.

 

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#Bahçelievler#Uğur Tunç#Kaza

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