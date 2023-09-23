Sağ çıkan olmadı

Haberin Devamı

Otomobil, köprünün beton bloğuna çarptı. Uğur Tunç (33), Halil İbrahim Eşiyok (22), Emirhan Ünal (21) ve Erdem Keleş otomobilde sıkıştı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi de kurtarılamadı.

UYUŞTURUCU ÇIKTI

Otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Kazayı gören taksi şoförü Cihan Altun, otomobilin çok hızlı bir şekilde geldiğini ve köprünün ayağına çarptığını söyledi.