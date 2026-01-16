Safranda ‘at kılı’ tuzağı

Haberin Devamı

Kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı boyayabilen safranın hasadı, her yıl ekim ve kasım aylarında yapılıyor. Yılda bir kez yapılan hasadı ve üretimdeki zorluğu nedeniyle fiyatı yüksek olan safranın kilogram fiyatı, internette 900 bin liraya kadar ulaştı. Çiçek başı 3 dal çıkan ve 1 kilogramı için 450 bin dal toplanması gereken safran, fiyatı nedeniyle gramla satılıyor ve ‘kırmızı altın’ olarak nitelendiriliyor. Fiyatının yüksekliği nedeniyle çoğu zaman mısır koçanı iplikleri, at kılı, hindistancevizinin ipliksi tabakası boyanarak safran diye piyasaya sürülüyor.

‘TÜKETİCİ DİKKATLİ OLMALI’

Safran yerine birçok maddenin boyanarak satıldığını söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, “Safran yerine boyanmış mısır koçanları, at kılı, hindistancevizinin ipliksi tabakası gibi ürünler kullanılıyor. Bu ürünler çok komik rakamlara safran adı altında satılıyor. Tüketicinin dikkatli olması gerekiyor. 1 gram safranı 100 liraya alamazsınız. 1 gram, gramaj olarak çok düşük

ama uzun süre kullanabileceğiniz bir miktar” dedi.