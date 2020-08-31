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Yasin ALDEMİRSAFRANBOLU, Karabük,(DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 18:32 | Son Güncelleme:

Safranbolu’da orman yangını: 5 dönüm alan yandı

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Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ederek söndürdüğü yangında, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Safranbolu’ya bağlı Nebioğlu köyü Alabaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Helikopterin de destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede ekipler, soğutma çalışması yaptı.

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