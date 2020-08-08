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Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2020 - 00:31,Son Güncelleme:

Safranbolu'da iki mahalle karantinaya alındı 

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Karabük'ün Safranbolu ilçesi Akkışla köyüne bağlı Gökçeler Mahallesi ile Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla mevkii, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Safranbolu ilçesi Akkışla köyüne bağlı Gökçeler Mahallesi ve Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla  mevkii koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine bu geceden itibaren karantina altına alındı. Karantinaya alınan mahallelerin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, kepçe yardımıyla yollar kapatıldı.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Safranbolu ilçesi Akkışla köyüne bağlı Gökçeler Mahallesi'nde birden fazla Covid-19 pozitif vakaların olması ve temaslı sayısının fazlalığı sebebiyle bahsi geçen temaslıların hastalığı yayma potansiyelinin yüksek olmasından ötürü, toplum sağlığının korunması amacıyla Akkışla köyüne bağlı Gökçeler Mahallesi ve Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla mevkiinde 8 Ağustos 00.00 dan itibaren 21 Ağustos 24.00'e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir."

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