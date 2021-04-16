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Gündem
Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 14:04 | Son Güncelleme:

Safranbolu’da 3 samuru görüldü

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Safranbolu’da 3 samuru görüldü

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde 'Nesli tehdide yakın’ kategorisinde olan 3 su samuru görüldü.

Safranbolu ilçesi Değirmencik köyünün içinden geçen dere kenarında gezen Ömer Yeşiltaş, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce 'Nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan 3 su samurunu gördü. Oyun oynayan iki su samurundan birinin diğer su samurunun ağzındaki balığı alıp yediği anlar Yeşiltaş’ın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Safranbolu’da 3 samuru görüldü

 

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