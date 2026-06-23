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Safranbolu sirkesi coğrafi işaret tescili aldı

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#Safranbolu Üzüm Sirkesi#Coğrafya İşareti Tescili#Yazıköy Üzüm Sirkesi
Safranbolu sirkesi coğrafi işaret tescili aldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 22:32

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesi Yazıköy köyünde üretilen üzüm sirkesi coğrafi işaret tescili aldı.

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Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusu sonucunda Yazıköy Üzüm Sirkesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işaretiyle coğrafi işaret tescili alarak resmen koruma altına alındı. Yazıköy’de Üzüm Sirkesi üretimi yapan Ahmet Ayyıldız (49), “Bu bizim için çok önemli bir olaydı. Bağcılık ve bahçecilikle uğraşıyorum. 5 kuşaktan beri sirkeciyim. 5’inci kuşak olarak halen bu işe devam ediyorum. Dede mesleğidir. Bizim için önemliydi. Bizim kendi yetiştirdiğimiz bütün ürünlerin daha çok pazarlanmasına faydası olacak. Kendi malımızı biz artık pazarlayacağız diye uğraşmayacağız. İnsanlar kendileri bulacak bizi. İnternete girdiği zaman sirke diye yazdığı zaman Yazıköy çıkacak” dedi.

 

 

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#Safranbolu Üzüm Sirkesi#Coğrafya İşareti Tescili#Yazıköy Üzüm Sirkesi

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