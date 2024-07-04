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Safiye’yi işe giderken katletti

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#Safiye Bıçak#Vedat Bıçak#Cinayet
Safiye’yi işe giderken katletti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 07:00

2 çocuk annesi Safiye Bıçak, boşanma aşamasındaki eşi Vedat Bıçak tarafından işe giderken sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırılarak öldürüldü.

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İstanbul Pendik’te Safiye Bıçak (46), şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Vedat Bıçak’tan (48) 2 hafta önce boşanma kararı aldı. Vedat Bıçak, eşiyle oturduğu daireden bir üst katta olan annesinin yanına taşındı. Dün sabah saatlerinde evden çıkan Safiye Bıçak, kardeşiyle birlikte işe gitmek üzere kaldırımda yürümeye başladı. Yanına yaklaşan Vedat Bıçak tabancasını çıkararak Safiye Bıçak’a defalarca ateş etti. 2 çocuk annesi Safiye Bıçak, hayatını kaybetti. Vedat Bıçak evine çıktı ve pencereden etrafa tehditler savurdu.

‘YAKLAŞMAYIN ÖLDÜRÜRÜM HEPİNİZİ’

Daha sonra ise tekrar aşağıya indi ve koşarak kaçıp gözden kayboldu. Mahalle sakinleri polise haber verdi. Çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri olaydan sonra kaçan Vedat Bıçak’ı yakaladı. Mahalle sakini Şenay Yelden, “Silah sesine çıktık, ne olduğunu anlamadık. Kadın yerde yatıyordu. Eşi de üst kattan bağırıyordu ‘Yaklaşmayın öldürürüm hepinizi’ diye. Sonra ambulans geldi. Öldüren eşiymiş. Sık sık kavga ediyorlardı. Eşi alkol alıyordu. Madde bağımlısıydı sanırım. Takip ediyormuş eşi” dedi.

 

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#Safiye Bıçak#Vedat Bıçak#Cinayet

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