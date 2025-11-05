Safiye Teyze’nin sır ölümü... boğazından bıçaklandı

Haberin Devamı

ESKİŞEHİR’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın 1’inci katında oturan yüzde 80 zihinsel engelli U.Y. (44), dün 11.00 sıralarında, amcasının evine giderek, birlikte yaşadığı annesi Safiye Yarbil’in (70) yerde hareketsiz yattığını söyledi. Eve gelen yakınları, 2 çocuk annesi Safiye Yarbil’i, boğazından bıçakla yaralı halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Safiye Yarbil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, U.Y., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken, eşinin vefat ettiği bildirilen Safiye Yarbil’in diğer oğlunun da engelli bakımevinde yaşadığı belirtildi.