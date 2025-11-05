×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Safiye Teyze’nin sır ölümü... boğazından bıçaklandı

Güncelleme Tarihi:

#ESKİŞEHİR#Odunpazar#Safiye Yarbil
Safiye Teyze’nin sır ölümü... boğazından bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 07:00

2 engelli çocuk annesi Safiye Yarbil, evde, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Haberin Devamı

ESKİŞEHİR’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın 1’inci katında oturan yüzde 80 zihinsel engelli U.Y. (44), dün 11.00 sıralarında, amcasının evine giderek, birlikte yaşadığı annesi Safiye Yarbil’in (70) yerde hareketsiz yattığını söyledi. Eve gelen yakınları, 2 çocuk annesi Safiye Yarbil’i, boğazından bıçakla yaralı halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Safiye Yarbil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, U.Y., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken, eşinin vefat ettiği bildirilen Safiye Yarbil’in diğer oğlunun da engelli bakımevinde yaşadığı belirtildi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ESKİŞEHİR#Odunpazar#Safiye Yarbil

BAKMADAN GEÇME!