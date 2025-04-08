Saffet Sancaklı'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

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Milletvekili Sancaklı, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderimiz, Yolbaşçımız, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim size sağlıklı, uzun ömür versin; sizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.
Liderimiz, Yolbaşçımız, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim size sağlıklı, uzun ömür versin; sizi başımızdan eksik etmesin. pic.twitter.com/uo2KGWT25K— Saffet Sancaklı (@saffetsancakli) April 8, 2025