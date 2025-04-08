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Saffet Sancaklı'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Saffet Sancaklı#Devlet Bahçeli#MHP
Saffet Sancaklıdan Devlet Bahçeliye ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 19:10

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

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Milletvekili Sancaklı, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderimiz, Yolbaşçımız, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim size sağlıklı, uzun ömür versin; sizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı. 

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#Saffet Sancaklı#Devlet Bahçeli#MHP

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