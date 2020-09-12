Safer ayı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

Safer ayı ne zaman ve hangi ay içerisinde idrak edilecek sorusu, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Mübarek ayların içerisinde olunması dolayısıyla sosyal medya üzerinden yanlış bilgilerle aktarılan dini konular arasında safer ayı da yer alıyor. Peki, safer ayı ne zaman idrak ediliyor? İşte, safer ayı ile ilgili merak edilen bazı bilgiler

SAFER AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLİR?

Hicri aylardan biri olan safer ayı 18 Eylül'de idrak edilmeye başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 18 Ekim 2020 tarihine denk gelecek.

SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

SAFER AYI UĞURSUZLUK VE MÜSİBET AYI MIDIR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).