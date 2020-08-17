Safer ayı ne zaman başlıyor 2020? Safer ayında yapılması gereken ibadetler

Hicri aylardan biri olan safer ayının tarihi, yaklaşan muharrem ayı ile beraber gündeme geldi. Aşure günü ve muharrem ayından sonra gelen safer ayı 2020 tarihi Diyanet Dini günler takvimi ile belli oldu. Uğursuzlukların ve musibetlerin geldiği ay olarak bilinse de, Peygamber Efendimiz bu ayın önemini ve anlamını Hadis-i Şeriflerle aktarmıştır. İşte, ayrıntılar.

2020 SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet 2020 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi açıklandı. Takvime göre, safer ayı bu yıl 18 Eylül Cuma günü idrak edilmeye başlanacak.

Safer ayının bitişi ise 18 Ekim 2020 tarihine denk gelecek.

SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

SAFER AYI UĞURSUZLUK VE MÜSİBET AYI MIDIR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).