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Safari cipi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 10 yaralı

#Safari#Cip#Kaza
Safari cipi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 10 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde turistlerin bulunduğu safari cipi kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü ile 1 kadın turist öldü, 10 turist yaralandı.

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Oymapınar bölgesine safari düzenleyen bir tur firmasına ait Bölükbaş Dinç (66) idaresindeki cip, önceki gün 12.00 sıralarında Manavgat Barajı yolunda bir anda kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Araç bir hendeğe takılarak durabilirken, yaklaşık 200 metrelik uçurum boyunca taklalar atan araçta bulunan turistler etrafa savruldu. Yaralılara ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarmalar yardım etmeye çalışırken, kazanın meydana geldiği yerin yakınında evi ve bahçesi bulunan vatandaşlar da yardıma koştu.

Safari cipi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 10 yaralı

Cipin sürücüsü Dinç olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Heike Merter (60), Dorte Wengelin (59), Muhammed Zaitoun, Uğur Başbudakın (4), Tasnim Abodaher (20), Pınar Meryem Buldum (37), Bilal Deniz Buldum (11), Mahmut Doğan (30), Ebru Güneş Doğan (32), Mira Başbudak (9) ve Esen Başbudak’ın (38) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Heike Merter doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Dorte Wengelin, Muhammed Zaitoun ve Uğur Başbudak’ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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#Safari#Cip#Kaza

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